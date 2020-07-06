2020-07-06T08:12:37+03:00
Коронавирус Covid-19

Статистика по коронавирусу в Удмуртии на 6 июля: 17 случаев заражения и 32 выздоровевших

Число выздоровевших увеличилось до 1170 человек
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Амир ЗакировФото: Амир Закиров
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В Удмуртии на утро 6 июля зарегистрировано 17 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил глава региона Александр Бречалов в соцсетях.

- Диагноз подтвердился у 7 жителей Ижевска, 3 жителей Вавожского района, 2 жителей Алнашского района, по одному случаю заболевания зарегистрировано в Граховском, Завьяловском, Игринском, Увинском и Шарканском районах, - говорится в сообщении.

При этом выздоровели 32 человека, так, общее число выздоровевших увеличилось до 1170 человек. Всего в Удмуртии зарегистрировано 1554 лабораторно подтверждённых случаев коронавирусной инфекции в 180 населенных пунктах.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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