По факту утопления 12-летнего ребенка в Удмуртии возбуждено уголовное дело

7 Июль 2020 2020-07-07T10:25:17+03:00

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В Удмуртии возбудили уголовное дело по факту гибели 12-летнего ребенка в водоеме Малопургинского района. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.

- 5 июля четверо жителей Агрыза и их четверо детей приехали отдыхать на берег водоема, в их числе был 12-летний житель Казани. Взрослые, находясь на берегу, выпивали, в это время дети были в воде на расстоянии около 50 метров от берега. Позже взрослые обнаружили пропажу 12-летнего мальчика, стали его искать. Позже спасатели подняли тело ребенка из водоема, - сообщает пресс-служба.

В рамках расследования уголовного дела осмотрено место происшествия, назначены экспертизы, допрашиваются свидетели. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Статистика по коронавирусу в Удмуртии на 7 июля: 38 новых случаев заражения и один пациент скончался.

ИСТОЧНИК KP.RU