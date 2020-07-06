12-летний ребенок утонул на пруду в Удмуртии
5 июля в Малопургинском районе Удмуртии на пруду утонул 12-летний ребенок. Об этом утром 6 июля на аппаратном совещании сообщил начальник ГУ МЧС России по республике Петр Фомин.
- Причина происшествия - купание без присмотра взрослых, хотя родители отдыхали на этом же месте, об этом сообщили свидетели. Ребенок был жителем Татарстана, - отметил начальник ведомства.
Так, с начала года было зарегистрировано 13 происшествий на воде, из них 9 человек погибло, 4 спасено.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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