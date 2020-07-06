12-летний ребенок утонул на пруду в Удмуртии

6 Июль 2020 2020-07-06T09:52:38+03:00

Он был жителем Татарстана

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5 июля в Малопургинском районе Удмуртии на пруду утонул 12-летний ребенок. Об этом утром 6 июля на аппаратном совещании сообщил начальник ГУ МЧС России по республике Петр Фомин.

- Причина происшествия - купание без присмотра взрослых, хотя родители отдыхали на этом же месте, об этом сообщили свидетели. Ребенок был жителем Татарстана, - отметил начальник ведомства.

Так, с начала года было зарегистрировано 13 происшествий на воде, из них 9 человек погибло, 4 спасено.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Статистика по коронавирусу в Удмуртии на 6 июля.

- За выходные у жителей Удмуртии мошенники похитили почти 2 млн рублей.

- Сразу две группы отдыхающих в Удмуртии пострадали из-за сильного ливня и ветра.

ИСТОЧНИК KP.RU