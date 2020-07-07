В детском саду №171 в Ижевске начали ремонтировать бассейн

7 Июль 2020 2020-07-07T11:12:57+03:00

Бассейн не ремонтировали ни разу за 40 лет эксплуатации

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В Ижевске в детском саду №171 начали ремонтировать бассейн. Об этом сообщает пресс-служба столицы Удмуртии.

- Бассейн стал первым объектом, который реализуется в рамках проекта «Инициативное бюджетирование». За 40 лет эксплуатации его ни разу не ремонтировали. В ходе работ будет произведена полная реконструкция бассейна, установят новые системы водоподготовки и вентиляции с обогревом, - говорится в сообщении.

Общая стоимость работ составит около 1,4 млн руб. Средства на реализацию проекта поступили из нескольких источников: 948 тыс. руб. - это республиканский бюджет, 142 тыс. руб. - местный бюджет, 145 тыс. руб. - спонсорская помощь Ижевского радиозавода, 147, 8 тыс. руб. - вклад жителей района.

Работы планируется сдать до 31 августа.

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ИСТОЧНИК KP.RU