25-летнего жителя Удмуртии осудят за незаконный сбыт наркотиков

8 Июль 2020 2020-07-08T10:14:06+03:00

У молодого человека изъяли более двух килограммов веществ

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В Удмуртии направлено в суд уголовное дело в отношении 25-летнего местного жителя. Он обвиняется в незаконном сбыте наркотиков и покушении на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

- По версии следствия, обвиняемый был закладчиком интернет-магазина, партии веществ он забирал в соседнем регионе, фасовал у себя в квартире, далее сбывал бесконтактным способом в Удмуртии. Молодого человека задержали сотрудниками УНК и ГИБДД регионального МВД, - говорится в сообщении.

В его машине были обнаружены два свертка с веществами общей массой более 1,5 кг. При обыске в квартире обвиняемого было найдено 448 г другого вещества, а также весы и упаковочный материал. Также полицейские обнаружили пять тайников, которые оборудовал молодой человек.

Уголовное дело направлено в суд, теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU