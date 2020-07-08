2020-07-08T09:45:53+03:00
Коронавирус Covid-19

39 работников «скорой» в Удмуртии получили федеральные выплаты после вмешательства прокуратуры

Сумма выплаты составила 1,4 млн рублей
Анастасия Захарова
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Фото: PixabayФото: Pixabay
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Работникам трех сельских больниц в Удмуртии не выплачивали стимулирующие выплаты за работу с пациентами с коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Выплаты не получили 39 сотрудников «Скорой помощи». Прокуратура провела проверку. После вмешательства ведомства водители и фельдшеры получили выплаты на сумму 1,4 млн рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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