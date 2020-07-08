39 работников «скорой» в Удмуртии получили федеральные выплаты после вмешательства прокуратуры
Работникам трех сельских больниц в Удмуртии не выплачивали стимулирующие выплаты за работу с пациентами с коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.
Выплаты не получили 39 сотрудников «Скорой помощи». Прокуратура провела проверку. После вмешательства ведомства водители и фельдшеры получили выплаты на сумму 1,4 млн рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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