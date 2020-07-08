Где в Удмуртии зафиксировали очаги бешенства?

8 Июль 2020 2020-07-08T10:10:57+03:00

Для животных раскладывают приманки с вакциной Фото: Архив КП

Всего на территории республики 14 очагов болезни

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В Удмуртии за первое полугодие 2020 года зафиксировали 14 очагов бешенства среди диких и домашних животных. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Удмуртской Республике и Кировской области.

Чаще всего животные заболевают в следующих местах:

- Вавожский район (3 очага: 2 лисы, 1 собака);

- город Ижевск (3 очага: 2 собаки, 1 кошка);

- Каракулинский район (2 очага: 2 лисы);

- Алнашский район (1 очаг: 1 собака);

- город Воткинск (1 очаг: 1 собака);

- Граховский район (1 очаг: 1 лиса);

- Малопургинский район (1 очаг: 1 кошка);

- Сарапульский район (1 очаг: 1 лиса);

-Якшур-Бодьинский район (1 очаг: 1 барсук).

Для профилактики заболевания в республике постоянно проводится плановая вакцинация домашних животных. Также специалисты ежегодно раскладывают оральные приманки со штаммом антирабического вакцинного антигена.

Главным переносчиком болезни являются лисицы. На ситуацию также влияет формирование коллективного иммунитета. В прошлом году самая напряженная ситуация отмечалась в Увинском, Завьяловском, Воткинском, Кизнерском и Можгинском районах. Сейчас в этих районах положение благополучное.

В прошлом году за аналогичный период было зафиксировано 28 очагов бешенства.

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ИСТОЧНИК KP.RU