Где в Удмуртии зафиксировали очаги бешенства?
В Удмуртии за первое полугодие 2020 года зафиксировали 14 очагов бешенства среди диких и домашних животных. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Удмуртской Республике и Кировской области.
Чаще всего животные заболевают в следующих местах:
- Вавожский район (3 очага: 2 лисы, 1 собака);
- город Ижевск (3 очага: 2 собаки, 1 кошка);
- Каракулинский район (2 очага: 2 лисы);
- Алнашский район (1 очаг: 1 собака);
- город Воткинск (1 очаг: 1 собака);
- Граховский район (1 очаг: 1 лиса);
- Малопургинский район (1 очаг: 1 кошка);
- Сарапульский район (1 очаг: 1 лиса);
-Якшур-Бодьинский район (1 очаг: 1 барсук).
Для профилактики заболевания в республике постоянно проводится плановая вакцинация домашних животных. Также специалисты ежегодно раскладывают оральные приманки со штаммом антирабического вакцинного антигена.
Главным переносчиком болезни являются лисицы. На ситуацию также влияет формирование коллективного иммунитета. В прошлом году самая напряженная ситуация отмечалась в Увинском, Завьяловском, Воткинском, Кизнерском и Можгинском районах. Сейчас в этих районах положение благополучное.
В прошлом году за аналогичный период было зафиксировано 28 очагов бешенства.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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