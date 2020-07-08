2020-07-08T11:04:19+03:00
Происшествия

Тело жительницы Удмуртии с признаками насильственной смерти нашли в овраге

По подозрению в убийстве задержан муж потерпевшей
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: пресс-служба СУ СК России по УдмуртииФото: пресс-служба СУ СК России по Удмуртии
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В Удмуртии расследуется уголовное дело в отношении 43-летнего местного жителя. Он обвиняется в убийстве жены. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.

- 4 июля в полицию поступило заявление жительницы Сарапула об исчезновении родственницы. В ходе оперативных мероприятий установлено, что женщина стала жертвой преступления. 5 июля ее тело с признаками насильственной смерти было обнаружено в овраге в одном из районов Сарапула. По данным следствия, с 3 по 4 июля между потерпевшей и ее мужем произошел конфликт, в ходе которого мужчина ударил женщину, а потом задушил ее платком. Затем вынес тело в поле и столкнул в овраг, - говорится в сообщении.

В рамках расследования уголовного дела осмотрено место происшествия, проверены показания обвиняемого, назначены экспертизы. На данный момент мужчина находится под стражей, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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