2020-07-08T15:32:55+03:00
Общество

Пробки и пути объезда: на Славянском шоссе в Ижевске ограничили движение

На участке проводят ремонтные работы
Дарья ПОРСЕВА
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В часы пик по Воткинскому шоссе собирается огромная пробкаВ часы пик по Воткинскому шоссе собирается огромная пробкаФото: Амир Закиров
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С 6 июля на Славянском шоссе в Ижевске ограничили движение из-за ремонта. Узнали, как теперь организовано движение и когда откроют дорогу.

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Так, по сообщениям пресс-службы Ижевска на участке убирают дорожное покрытие для строительства наружных тепловых сетей Республиканской клинической туберкулезной больницы.

На участке убирают дорожное покрытие для строительства наружных тепловых сетей Фото: Амир Закиров

На участке убирают дорожное покрытие для строительства наружных тепловых сетейФото: Амир Закиров

Тем не менее пробка в оживленное время собирается огромная, все, кто собирается на дачи или просто за город, советуют выезжать раньше. Объезжать водителям предлагают по Воткинскому шоссе через дорогу на завод АО «Альтаир». Планируется, что дорогу откроют 10 июля в 23:00.

Движение планируют восстановить 10 июля ночью Фото: Амир Закиров

Движение планируют восстановить 10 июля ночьюФото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

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ИСТОЧНИК KP.RU

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