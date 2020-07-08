Пробки и пути объезда: на Славянском шоссе в Ижевске ограничили движение

8 Июль 2020 2020-07-08T15:32:55+03:00

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С 6 июля на Славянском шоссе в Ижевске ограничили движение из-за ремонта. Узнали, как теперь организовано движение и когда откроют дорогу.

Фото: Амир Закиров

Так, по сообщениям пресс-службы Ижевска на участке убирают дорожное покрытие для строительства наружных тепловых сетей Республиканской клинической туберкулезной больницы.

На участке убирают дорожное покрытие для строительства наружных тепловых сетейФото: Амир Закиров

Тем не менее пробка в оживленное время собирается огромная, все, кто собирается на дачи или просто за город, советуют выезжать раньше. Объезжать водителям предлагают по Воткинскому шоссе через дорогу на завод АО «Альтаир». Планируется, что дорогу откроют 10 июля в 23:00.

Движение планируют восстановить 10 июля ночьюФото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 8 июля 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших.

- Ижевчане сообщают о том, что в городе сегодня работает много постов ГИБДД. "Комсомолка" узнала с чем это связано и какие машины останавливают.

ИСТОЧНИК KP.RU