Массовая проверка водителей проводится в Ижевске
8 июля сотрудники ГИБДД начали массово проверять водителей. Пользователи соцсетей отметили, что посты стоят по всему городу. «Комсомолка» узнала, с чем связаны проверки и всех ли останавливают.
По словам начальника 1 отдела УГИБДД МВД по Удмуртии Александра Мельникова, на дорогах города проводится массовая проверка машин с тонировкой.
- Обращается внимание на перевозку предметов, изъятых из гражданского оборота (например, оружие). Все-таки, когда машина тонированная, в ней могут перевозить и краденные вещи, и лиц, находящихся в розыске, - отметил начальник ведомства.
На данный момент уже порядка 30 тонированных машин доставлены в РОВД для разбирательства.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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