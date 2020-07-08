Массовая проверка водителей проводится в Ижевске

8 Июль 2020 2020-07-08T13:18:22+03:00

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8 июля сотрудники ГИБДД начали массово проверять водителей. Пользователи соцсетей отметили, что посты стоят по всему городу. «Комсомолка» узнала, с чем связаны проверки и всех ли останавливают.

По словам начальника 1 отдела УГИБДД МВД по Удмуртии Александра Мельникова, на дорогах города проводится массовая проверка машин с тонировкой.

- Обращается внимание на перевозку предметов, изъятых из гражданского оборота (например, оружие). Все-таки, когда машина тонированная, в ней могут перевозить и краденные вещи, и лиц, находящихся в розыске, - отметил начальник ведомства.

На данный момент уже порядка 30 тонированных машин доставлены в РОВД для разбирательства.

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ИСТОЧНИК KP.RU