2020-07-08T16:02:13+03:00
Общество

81 семью в Удмуртии наградили медалями «За любовь и верность»

Награда вручается с 2008 года
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: пресс-служба главы и правительства УдмуртииФото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
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В День семьи, любви и верности в Удмуртии наградили медалью «За любовь и верность» 81 семью. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

- Такой медалью награждаются супруги, которые прожили в браке не менее 25 лет. В этом году предусмотрен особый формат вручения наград из-за распространения коронавируса, - говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Так были награждены супруги Маргарита Егоровна и Александр Григорьевич Стариковы, они прожили вместе 67 лет. Сюжет об их награждении вышел на Первом канале (подробнее).

- Прожить вместе столько лет в любви и верности - это не только большое счастье, но и огромный труд. Супруги учатся пониманию, терпимости, вместе воспитывают детей. И я рада, что таких семей в нашей республике очень много. Хочу поздравить всех с этим замечательным праздником и пожелать любви, счастья и нежности друг к другу, - сказала министр социальной политики и труда Удмуртии Татьяна Чуракова.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Ижевчане сообщают о том, что в городе сегодня работает много постов ГИБДД. "Комсомолка" узнала с чем это связано и какие машины останавливают.

ИСТОЧНИК KP.RU

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