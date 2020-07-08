2020-07-08T11:09:13+03:00
Общество

На Первом канале показали супругов из Удмуртии, которые прожили вместе 67 лет

Сюжет был посвящен Дню любви, семьи и верности
Дарья ПОРСЕВА
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В утреннем выпуске новостей по Первому каналу (12+) показали супругов из Удмуртии, которые прожили вместе 67 лет.

- 67 лет идет рука об руку чета Стариковых из Удмуртии, оба ветераны МЧС. А началась их семейная история с любви к профессии, - рассказали в сюжете.

В сюжете показано, как сотрудники МЧС поздравили семью с праздником и вручили букет цветов.

Напомним, 8 июля посвящено памяти святых Петра и Февронии, которые считаются покровителями брака.

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На Первом канале показали семью из Удмуртии, которые прожили вместе 67 лет .8 июля посвящен памяти святых Петра и Февронии, которые считаются покровителями брака. По традиции в этот день поздравляют самые крепкие семьи, супругов, проживших вместе долгие годы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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