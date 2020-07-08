Жителя Удмуртии осудили за сексуальное насилие 10-летней девочки
В Удмуртии осудили 32-летнего местного жителя, который обвинялся в сексуальном насилии в отношении 10-летней девочки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
- Установлено, что подсудимый в ноябре 2019 года совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 10-летней девочки с использованием ее беспомощного состояния. При этом мужчина жил в семье потерпевших и помогал строить им хозяйственные постройки, - говорится в сообщении.
В полицию обратилась соцпедагог, которая заметила необычное поведение ребенка. Суд назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет с ограничением свободы на 1 год, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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