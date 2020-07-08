2020-07-08T16:28:59+03:00
Происшествия

Жителя Удмуртии осудили за сексуальное насилие 10-летней девочки

В полицию обратилась соцпедагог
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Удмуртии осудили 32-летнего местного жителя, который обвинялся в сексуальном насилии в отношении 10-летней девочки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

- Установлено, что подсудимый в ноябре 2019 года совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 10-летней девочки с использованием ее беспомощного состояния. При этом мужчина жил в семье потерпевших и помогал строить им хозяйственные постройки, - говорится в сообщении.

В полицию обратилась соцпедагог, которая заметила необычное поведение ребенка. Суд назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет с ограничением свободы на 1 год, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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