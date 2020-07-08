Главный тренер ХК «Ижсталь»: «Чтобы вернуть болельщиков на трибуны, нужно показывать приличный хоккей»

8 Июль 2020 2020-07-08T17:16:16+03:00

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7 июля в эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск» (107,6 ФМ, 12+) новый главный тренер команды «Ижсталь» Константин Полозов рассказал о планах на сезон и будут ли новые игроки.

Главный тренер ХК "Ижсталь" Константин Полозов: "Чтобы вернуть болельщиков на трибуны, надо показывать приличный хоккей" 00:00 00:00

- Когда был карантин, мы работали удаленно, с командой встретились в июне. В первую очередь, создать костяк команды, который будет помогать молодым хоккеистам. О задачах: это попадание в плей-офф, при этом, чтобы через некоторое время две трети команды состояло из своих игроков. Уже скоро будет просмотр 6 спортсменов, у них будет шанс показать себя. Настрой у игроков виден, готовы работать. Сейчас новичков не так много, усилить хотелось бы центрального нападающего, - отметил Константин Полозов.

Тренировки будут проходить в Ижевске, пока в ЛД «Ижсталь», в августе планируется провести сбор на Чекериле, а с 10 по 12 августа должны пройти домашние игры.

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ИСТОЧНИК KP.RU