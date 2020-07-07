Центральный пляж Ижевска продезинфицируют
На центральном пляже Ижевска проведут дезинфекцию песка. Об этом сообщает пресс-служба столицы Удмуртии.
- Мероприятия проведут с 8 по 10 июля, также специалисты выполнят дегельминтизацию почвы. При этом препарат, которым будут обрабатывать пляж безопасен как для человека, так и для животных. Жителям не рекомендуют посещать пляж трое суток, то есть пока действует препарат, - говорится в сообщении.
Ранее, 10 июня, управление Роспотребнадзора по Удмуртии сообщили, что в пробах песка с ижевского пляжа обнаружено несоответствие по паразитологическим показателям.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
- 23-летняя девушка-водитель в Ижевске врезалась в столб.
- Студента медколледжа из Удмуртии осудили за склонение несовершеннолетней к потреблению наркотиков.
- Рабочая комиссия проверила ход ремонта на переулке Студенческий в Ижевске. Появились ли у них замечания.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»