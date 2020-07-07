Центральный пляж Ижевска продезинфицируют

7 Июль 2020 2020-07-07T14:29:00+03:00

Жителей просят не ходить на пляж в течение трех суток

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На центральном пляже Ижевска проведут дезинфекцию песка. Об этом сообщает пресс-служба столицы Удмуртии.

- Мероприятия проведут с 8 по 10 июля, также специалисты выполнят дегельминтизацию почвы. При этом препарат, которым будут обрабатывать пляж безопасен как для человека, так и для животных. Жителям не рекомендуют посещать пляж трое суток, то есть пока действует препарат, - говорится в сообщении.

Ранее, 10 июня, управление Роспотребнадзора по Удмуртии сообщили, что в пробах песка с ижевского пляжа обнаружено несоответствие по паразитологическим показателям.

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ИСТОЧНИК KP.RU