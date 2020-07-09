Погода в Ижевске на 9 июля 2020 года: жара до +33 градусов

9 Июль 2020 2020-07-08T17:59:38+03:00

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Доброе утро, Ижевск и всем тем, кто уже собирается на работу! «Комсомолка» расскажет о прогнозе погоды на день, к слову, синоптики обещают, что 9 июля, четверг, станет самым жарким за неделю.

Так, Удмуртский Гидрометцентр сообщает, что днем температура поднимется до +30…+32 градусов, ветер 6-11 м/с, преимущественно без осадков. К ночи столбик термометра опустится до +17…+19 градусов.

Сервис Яндекс погода сообщает, что 9 июля днем +32…+33 градуса, ясно, вечером +21…+24 градусов, без осадков.

Желаем вам хорошего дня и помещений с кондиционерами.

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ИСТОЧНИК KP.RU