Погода в Ижевске на 9 июля 2020 года: жара до +33 градусов
Доброе утро, Ижевск и всем тем, кто уже собирается на работу! «Комсомолка» расскажет о прогнозе погоды на день, к слову, синоптики обещают, что 9 июля, четверг, станет самым жарким за неделю.
Так, Удмуртский Гидрометцентр сообщает, что днем температура поднимется до +30…+32 градусов, ветер 6-11 м/с, преимущественно без осадков. К ночи столбик термометра опустится до +17…+19 градусов.
Сервис Яндекс погода сообщает, что 9 июля днем +32…+33 градуса, ясно, вечером +21…+24 градусов, без осадков.
Желаем вам хорошего дня и помещений с кондиционерами.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
- Специалисты рассказали, для чего понадобилась дезинфекция ижевского пляжа.
- 81 семью в Удмуртии наградили медалями «За любовь и верность».
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Погода в Ижевске»