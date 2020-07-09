Удмуртия может получить дополнительные деньги на строительство дорог

9 Июль 2020 2020-07-09T06:49:11+03:00

На данный момент в республике по нацпроекту выполнено 50% работ

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Удмуртия может получить дополнительное финансирование на строительство дорог. Об этом сообщается на сайте Федерального дорожного агентства Росавтодор. Ранее прошла встреча замминистра транспорта России и главы республики.

- Минтранс России направил в Правительство РФ предложения о выделении дополнительного финансирования в размере 340 млн рублей, - отметил на встрече Андрей Костюк, замминистра транспорта.

По словам главы Удмуртии Александра Бречалова, дополнительные деньги пойдут на ремонт дороги в городах Воткинск, Можга, Сарапул и Камбарка. Планируется отремонтировать 27,9 км дорожной сети.

Всего в 2020 году на реализацию нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» направлено 1,56 млрд рублей, из них 680 млн рублей средства федерального бюджета. На данный момент уже выполнено более 50% работ, ремонт идет на 30 участках региональных дорог и улично-дорожной сети Ижевска

Еще в этом году планируется завершить ремонт и капитальный ремонт на участках федеральной трассы М-7 «Волга».

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ИСТОЧНИК KP.RU