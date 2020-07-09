Удмуртия может получить дополнительные деньги на строительство дорог
Удмуртия может получить дополнительное финансирование на строительство дорог. Об этом сообщается на сайте Федерального дорожного агентства Росавтодор. Ранее прошла встреча замминистра транспорта России и главы республики.
- Минтранс России направил в Правительство РФ предложения о выделении дополнительного финансирования в размере 340 млн рублей, - отметил на встрече Андрей Костюк, замминистра транспорта.
По словам главы Удмуртии Александра Бречалова, дополнительные деньги пойдут на ремонт дороги в городах Воткинск, Можга, Сарапул и Камбарка. Планируется отремонтировать 27,9 км дорожной сети.
Всего в 2020 году на реализацию нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» направлено 1,56 млрд рублей, из них 680 млн рублей средства федерального бюджета. На данный момент уже выполнено более 50% работ, ремонт идет на 30 участках региональных дорог и улично-дорожной сети Ижевска
Еще в этом году планируется завершить ремонт и капитальный ремонт на участках федеральной трассы М-7 «Волга».
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ИСТОЧНИК KP.RU
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