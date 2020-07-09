12 лучших учителей Удмуртии получат по 200 тысяч рублей

9 Июль 2020 2020-07-09T07:17:46+03:00

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В Удмуртии 12 лучших учителей получат по 200 тысяч рублей из федерального бюджета. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

- Были подведены итоги республиканского конкурса на присуждение премий лучшим учителям достижения в педагогической деятельности. Всего было подано 145 заявок, жюри отобрало 12 лучших, - сообщает пресс-служба.

На региональном уровне победителями стали 25 учителей, им выдадут по 50 тысяч рублей, такую же сумму получат еще 25 человек, которые набрали высокие баллы в конкурсе на денежное поощрение педагогических работников.

При этом самыми активными стали учителя и педработники из Ижевска, Сарапула и Глазова. Только из шести районов Удмуртии не поступило ни одной заявки на конкурс.

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ИСТОЧНИК KP.RU