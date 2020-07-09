Где установят стелу в честь присвоения Ижевску звания «Город трудовой доблести»?

9 Июль 2020 2020-07-08T17:59:17+03:00

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На внеочередном заседании Комиссии содействия охране памятников истории и культуры 8 июля обсудили варианты возможных мест для стелы в честь присвоения Ижевску звания «Город трудовой доблести». Историки, депутаты Гордумы, краеведы, сотрудники архивов и библиотек высказали свое мнение о том, где можно было бы разместить объект.

Напомним, ранее власти обещали установить ее в том районе, который отдаст больше всего голосов за присвоение городу почетного звания. Лидером по активности жителей стал Октябрьский район, и общественники предложили точки именно здесь.

Историк Евгений Шумилов высказался за установку стелы около Монумента Дружбы народов. Он предложил назвать пространство «Площадь трудовой доблести».

- Это сложившееся место для проведения торжественных мероприятий. Там проходили Дни города, Дни России, День Оружейника. Оттуда видно все заводы, которые работали во время Великой Отечественной войны. То есть это идеальное место для окончания экскурсии по Ижевску, - высказался историк.

Евгений Шумилов добавил, что на стеле стоит разместить фамилии работников и директоров заводов, которые работали над созданием и производством оружия в годы Великой Отечественной войны, а также имена руководителей города и республики с 1941 по 1945 годы.

Историк Евгений Шумилов предложил установить стелу у Монумента Дружбы народов. Он даже придумал название для пространства - «Площадь трудовой доблести». Фото: Константин Ившин

Еще одно предложение - установить стелу в сквере у Вечного огня. Это аргументируют тем, что здесь постоянно проходят патриотические мероприятия.

Звучали и другие предложения: набережная, Центральная площадь, въезды в город. Также предлагали возвести искусственный остров на пруду, на котором можно установить объект. Однако эту идею отвергли из-за сложности реализации и стоимости. Также при выборе места нужно учитывать назначение территории и наличие подземных коммуникаций.

- На площади трудовой доблести около монумента Дружбы народов поставить стелу можно, но там она должна быть горизонтальной. На Центральной площади размещать объект негде, к тому же там везде проходят коммуникации. Набережная выполняет роль развлекательного места, поэтому там торжественное сооружение не будет хорошо смотреться, - прокомментировал предложения Владимир Некрасов, главный архитектор города Ижевска.

- До 20 июля мы проведем опрос в СМИ, чтобы узнать у горожан, где бы они хотели видеть стелу. В этот же период будет готовиться документация, чтобы объявить конкурс среди архитекторов города. Конкурс будет проходить не более месяца. К концу августа примем решение, где и в каком виде будет располагаться стела. Прозвучала идея открыть монумент к 4 ноября, Дню народного единства. Но с учетом конкурсных процедур полагаю, что 4 ноября на скорую руку - неправильный подход. Дату 27 февраля можно взять за основу как день государственности Удмуртии, - прокомментировал глава Ижевска Олег Бекмеметьев.

Он добавил, что на заседании прозвучало интересное предложение - установить по стеле на каждом въезде в город. Однако такой объект должен быть только один. Но повесить табличку со списком всех званий Ижевска для приезжающих в город он считает хорошей идеей.

Еще одна предложение - установить стелу за Вечным огнем, Фото: Амир Закиров

Кстати, Ижевск получил звание «Город трудовой доблести» 2 июля по указу президента России Владимира Путина. Всего из 50 городов в финальный этап голосования прошли лишь 20, в их числе оказалась и столица Удмуртии.

А еще!

Мы провели опрос «ВКонтакте» среди подписчиков группы в соцсетях о том, где стела смотрелась бы лучше всего. Большинство подписчиков выбрали набережную Ижевского пруда. Голоса распределились следующим образом:

28% - Набережная Ижевского пруда

26% - Центральная площадь

23% - площадь у Вечного огня

18% - площадь у Администрации Ижевска

5% - предложили свой вариант

Среди вариантов пользователей были заводы, которые ковали Великую Победу, железнодорожный вокзал и аэропорт.

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ИСТОЧНИК KP.RU