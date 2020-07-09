С начала года в Ижевске произошло 22 ДТП по вине молодых водителей

9 Июль 2020 2020-07-09T13:00:45+03:00

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В Удмуртии с начала 2020 года по вине молодых водителей произошло 22 ДТП. Об этом сообщает Отдел ГИБДД УМВД России по Ижевску.

- По итогам 6 месяцев 2020 года отмечено снижение ДТП по вине водителей со стажем управления до двух лет, совершено 22 ДТП, что на 15,4% меньше, чем за тот же период прошлого года. В этих ДТП 42 участника дорожного движения получили травмы различной степени тяжести, - говорится в сообщении.

Чаще всего водители врезаются в машины, сбивают пешеходов или врезаются в стоящие автомобили.

В основном по вине молодых водителей дорожно-транспортные происшествия происходят из-за невнимательности при маневрировании и превышения скорости, определяемой дорожными условиями и знаками.

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ИСТОЧНИК KP.RU