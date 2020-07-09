Продажу алкоголя в поездах предложили запретить

9 Июль 2020 2020-07-09T12:58:12+03:00

На данный момент употребление алкоголя в поездах запрещено, но есть исключения

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В России предложили запретить продажу алкоголя в поездах. Об этом сообщает RT на русском со ссылкой на текст обращения общественника.

- Согласно действующим правилам, употребление алкоголя в поездах запрещено. Но есть исключение - вагоны-рестораны, где могут продаваться напитки крепостью до 16,5%. При этом возникают ситуации, когда посетители вагонов-ресторанов устраивают пьяные дебоши, в том числе с применением силы, - отмечает инициатор, член Общественной палаты, руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев.

Также он отметил, что нужно усилить контроль и за пассажирами, которые приносят алкоголь с собой и распивают в вагонах. И на два года лишать права пользоваться железнодорожным транспортом тех пассажиров, которые дважды попались на употреблении алкоголя в поездах в течение года.

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ИСТОЧНИК KP.RU