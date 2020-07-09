2020-07-09T16:35:58+03:00
Происшествия

Житель Удмуртии обвиняется в избиении, грабеже и изнасиловании

Расследование уголовного дела завершено
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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В Удмуртии завершено расследование уголовного дела в отношении 44-летнего местного жителя. Его обвиняют в избиении знакомого, изнасиловании и грабеже малознакомой женщины. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.

- По данным следствия, 1 мая 2020 года мужчина выпивал в компании знакомых. Позже у них произошел конфликт, в ходе которого обвиняемый избил 29-летнего мужчину, причинив ему тяжкий вред здоровью. Через несколько дней обвиняемый познакомился с 36-летней потерпевшей, они выпили, а после отказа женщины вступить с ним в половую связь, избил ее и изнасиловал. Потом похитил ее телефон и скрылся, - сообщает пресс-служба.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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