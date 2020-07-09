С середины июля из Ижевска начнут ездить некоторые поезда в южном направлении
Несколько поездов в южном направлении начнут курсировать из Ижевска в середине июля. Об этом сообщается на сайте Горьковской железной дороги.
Так, поезд №497/498 сообщением Ижевск – Адлер – Ижевск будет отправляться из Ижевска с 15 июля по 15 сентября по нечетным числам, из Адлера – с 18 июля по 18 сентября по четным числам.
Поезд №515/516 сообщением Ижевск – Анапа – Ижевск будет отправляться из Ижевска с 18 июля по 16 сентября по четным числам, из Анапы – с 21 июля по 19 сентября по нечетным числам.
У всех пассажиров будут проверять температуру дважды в сутки, вагоны будут дезинфицируются, уборка вагонов проводится не менее 4 раз в сутки. Также происходит обеззараживание воздуха, все постельные принадлежности проходят специальную дезинфекцию. При необходимости пассажиры могут обратиться к проводнику с просьбой выдать маски, перчатки и санитайзеры.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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