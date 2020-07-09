2020-07-09T16:26:02+03:00
Общество

С середины июля из Ижевска начнут ездить некоторые поезда в южном направлении

У пассажиров будут проверять температуру
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: Алена СелезневаФото: Алена Селезнева
Изменить размер текста:

Несколько поездов в южном направлении начнут курсировать из Ижевска в середине июля. Об этом сообщается на сайте Горьковской железной дороги.

Так, поезд №497/498 сообщением Ижевск – Адлер – Ижевск будет отправляться из Ижевска с 15 июля по 15 сентября по нечетным числам, из Адлера – с 18 июля по 18 сентября по четным числам.

Поезд №515/516 сообщением Ижевск – Анапа – Ижевск будет отправляться из Ижевска с 18 июля по 16 сентября по четным числам, из Анапы – с 21 июля по 19 сентября по нечетным числам.

У всех пассажиров будут проверять температуру дважды в сутки, вагоны будут дезинфицируются, уборка вагонов проводится не менее 4 раз в сутки. Также происходит обеззараживание воздуха, все постельные принадлежности проходят специальную дезинфекцию. При необходимости пассажиры могут обратиться к проводнику с просьбой выдать маски, перчатки и санитайзеры.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Начальник ГИБДД МВД по Удмуртии о разметке: «Ночью жители тихонечко штрихуют сплошную линию».

- Житель Удмуртии обвиняется в избиении, грабеже и изнасиловании.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Приемочная комиссия проверила качество дорог на улицах Ижевска
Химикаты или насекомые: ижевчане заметили вещество на кленах и липах
С середины июля из Ижевска начнут ездить некоторые поезда в южном направлении
Начальник ГИБДД МВД по Удмуртии о разметке: «Ночью жители тихонечко штрихуют сплошную линию»
Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 9 июля 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
Житель Удмуртии обвиняется в избиении, грабеже и изнасиловании
Экономия в кризис: первый цифровой сервис для снижения налога на недвижимость
«Это ненормально!»: Огромная очередь собралась у Центра гигиены и эпидемиологии в Ижевске
По факту обнаружения тела жителя Удмуртии в заброшенном карьере возбуждено уголовное дело
«Мы его обожаем!»: брошенному псу в Удмуртии нашли заботливых хозяев
Два человека пострадали в ДТП в Ижевске
На 10 дней в Ижевске закрыли движение по улице Кирзаводская
Продажу алкоголя в поездах предложили запретить
С начала года в Ижевске произошло 22 ДТП по вине молодых водителей
Два общественных пространства благоустроят в Ижевске
Статистика по коронавирусу в Удмуртии на 9 июля: 29 новых случаев заражения
12 лучших учителей Удмуртии получат по 200 тысяч рублей
Удмуртия может получить дополнительные деньги на строительство дорог
Где установят стелу в честь присвоения Ижевску звания «Город трудовой доблести»?
Погода в Ижевске на 9 июля 2020 года: жара до +33 градусов
Специалисты рассказали, для чего понадобилась дезинфекция ижевского пляжа
Главный тренер ХК «Ижсталь»: «Чтобы вернуть болельщиков на трибуны, нужно показывать приличный хоккей»
Жителя Удмуртии осудили за сексуальное насилие над 10-летней девочкой
81 семью в Удмуртии наградили медалями «За любовь и верность»