Начальник ГИБДД МВД по Удмуртии о разметке: «Ночью жители тихонечко штрихуют сплошную линию»

9 Июль 2020 2020-07-09T16:40:42+03:00

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Ижевчане самостоятельно убирают разметку на дорогах там, где она им мешает. Такие случаи были на улице Первомайской и Карла Либкнехта. Об этом в прямом эфире радио «Комсомольская правда»-Ижевск» (107.6 FM, 12+) рассказали Руслан Набиев, начальник управления ГИБДД МВД по Удмуртии, и Станислав Шестаков, заместитель начальника Службы благоустройства и дорожного хозяйства.

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- На проезжих частях, где предусмотрено четыре полосы, запрещен выезд на «встречку». Соответственно, невозможен маневр разворота или поворота. Для этого есть перекрестки или специальные места. Есть случаи, когда жители прилегающих территорий ночью тихонечко выходят, штрихуют сплошную линию и нарушают правила дорожного движения, - рассказал Руслан Набиев.

Станислав Шестаков отметил, что службам выдаются предписания для исправления таких ситуаций. На восстановление разметки уходит 1-2 дня.

Напомним, разметку в этом году начали наносить в начале мая.

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- В этом году горожане жаловались, что свежая разметка не соответствует знакам.

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ИСТОЧНИК KP.RU