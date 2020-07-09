Приемочная комиссия проверила качество дорог на улицах Ижевска

9 Июль 2020 2020-07-09T18:04:02+03:00

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В Ижевске приемочная комиссия проверила ремонт на улицах Парашютная, Загородная и Оружейника Драгунова. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

В первую очередь ремонт начался на улице Парашютная, на участке отремонтирована водопропускная система, подняты 11 люков, уложен асфальт в два слоя, установлен новый бордюрный камень, обочины укреплены.

На улице Загородной отремонтировано 260 метров дороги, оборудован новый тротуар. Также ремонт был завершен на улице Оружейника Драгунова. Кроме ремонта автодороги, для удобства пешеходов и маломобильных групп граждан здесь отремонтированы тротуары, а в местах их пересечения с проезжей частью - занижены бортовые камни. Для безопасности людей возле пешеходных переходов уложены искусственные дорожные неровности.

Все объекты приняты без замечаний. Всего в планах ремонта этого года 23 дороги в Ижевске, из них на сегодняшний день принято 8 объектов.

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ИСТОЧНИК KP.RU