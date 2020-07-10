Погода в Ижевске на 10 июля 2020 года: без осадков и жара

10 Июль 2020 2020-07-10T05:40:15+03:00

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Доброе утро, горожане. Сегодня пятница! «Комсомолка» расскажет о прогнозе погоды на день.

Синоптики Удмуртского гидрометеоцентра обещают сегодня переменную облачность, без дождей. Жара, установившаяся в начале этой недели, продлится и 10 июля – днем воздух прогреется аж до 32°С.

Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с.

Хорошего вам дня, будьте здоровы!

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ИСТОЧНИК KP.RU