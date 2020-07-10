Статистика по коронавирусу в Ижевске на 10 июля: 49 новых случаев заражения и 32 выздоровевших
На утро 10 июля в Удмуртии выявлено 49 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов в соцсетях.
- Диагноз подтвердился у 21 жителя Ижевска, 7 жителей Завьяловского района, по 4 случая заражения зарегистрировано в Можге и Балезинском районе, 3 в Кизнерском районе, по 2 случая заражения в Глазове и Кезском районе, по одному случаю в Воткинске, Сарапуле, Вавожском, Игринском, Сюмсинском, Увинском районах, - говорится в сообщении.
Выздоровели 32 человека, всего в регионе зарегистрирован 1701 лабораторно подтвержденный случай коронавирусной инфекции, 32 из них закончились летальным исходом, 1329 человек выздоровели.
На данный момент 11 человек в тяжелом состоянии, 58 в состоянии средней степени тяжести и 271 в удовлетворительном состоянии.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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