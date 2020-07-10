2020-07-10T06:12:01+03:00
Общество

С августа в Ижевск начнет летать авиакомпания «Победа»

Рейсы в Москву будут регулярными
Инга Коган
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Лоукостер «Победа» начнет летать в ИжевскЛоукостер «Победа» начнет летать в Ижевск
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Лоукостер «Победа» начнет выполнять рейсы по маршруту МоскваИжевск. Они будут регулярными – старт намечен на 6 августа, сообщает портал aviaport.ru

- На старте продаж на сайте «Победы» предложено более 40% билетов на новый регулярный рейс по 999-2999 рублей с учетом всех аэропортовых сборов, - говорится в сообщении.

Кстати, билет на «Победу» сообщением Ижевск – Москва (Внуково) можно купить за 1031 рублей: отправление в 22:15 6 августа. Таковы данные сайта Aviasales.ru.

Напомним, весной стало известно, что в авиапарке ижевского аэропорта могут появиться 3 самолета «Боинг». Кроме этого, в начале июня ижевчане выбрали новый дизайн ижевского аэропорта.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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