Жителя Удмуртии осудили за убийство знакомого

10 Июль 2020 2020-07-10T09:56:40+03:00

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В Удмуртии вынесли приговор 31-летнему местному жителю. Его обвиняли в убийстве знакомого. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.

- Установлено, что в октябре 2019 года в Можге компания местных жителей выпивала, позже между ними произошла ссора, в ходе которой осужденный несколько раз ударил потерпевшего кулаком по голове. После этого он оторвал деревянную ножку стола и избил ею потерпевшего, - сообщает пресс-служба.

Как только потерпевший перестал подавать признаки жизни, злоумышленник скрылся с места преступления. В рамках расследования уголовного дела допрошены свидетели, проведены экспертизы. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. А также 800 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда в сторону потерпевшей.

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ИСТОЧНИК KP.RU