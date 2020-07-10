Ижевчане могут сами выбрать то, что изменится в Березовой роще

10 Июль 2020 2020-07-10T07:46:17+03:00

Благоустройство начнется в 2021 году

Изменить размер текста: A A

В 2021 году в Ижевске начнется долгожданное благоустройство Березовой рощи. Парк включили в национальный проект «Жилье и городская среда» по результатам рейтингового отбора. Об этом сообщают «Парки Ижевска».

- До конца 2020 года предстоит определиться с концепцией благоустройства общественного пространства и разработать проектно-сметную документацию, - подчеркивается в сообщении.

И сейчас среди горожан проводится опрос для того, чтобы узнать, насколько актуальны сделанные ранее выводы относительно Березовой рощи.

Заполнение анкеты займет 3-5 минут. Опрос продлится до 12 июля включительно. Ссылка на опрос: https://forms.gle/w7BN8TMYwYLi56zX6

Отметим, концепцию парка разработает рабочая группа, в которую войдут: «Удмурт Кенеш», Администрация Ижевска, Общественная палата, «Парки Ижевска», Центр территориального развития УР, Горстрой, а также специалист в области этнографии.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Два общественных пространства благоустроят в Ижевске

- С августа в Ижевск начнет летать авиакомпания «Победа»

- На 10 дней в Ижевске закрыли движение по улице Кирзаводская

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.

ИСТОЧНИК KP.RU