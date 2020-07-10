За сутки в Удмуртии утонуло два человека
В Удмуртии за 9 июля утонуло два человека, поиски еще одного продолжаются. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.
Так, в 12:27 поступило сообщение о том, что в акватории Воткинского пруда очевидцы обнаружили тело мужчины. Спасатели подняли тело, на вид 60 лет, на данный момент устанавливаются личность и причины происшествия.
В 13:26 поступило сообщение о том, что 64-летний мужчина ушел рыбачить на Каму и с 7 июля не выходит на связь. Спасатели начали обследование акватории, но без результатов, поиски продолжаются.
Еще один случай произошел в ночь на 10 июля на пруду в деревне Русский Вожой отдыхала компания молодых людей, утром они пошли купаться, а после заметили, что 17-летняя девушка так и не вышла из воды. В 09:20 тело девушки подняли спасатели.
А вот 64-летнему мужчине повезло, 9 июля днем его спасли две женщины: достали из воды и оказали первую помощь. Мужчина отдыхал на пруду в состоянии опьянения.
Всего с начала года на водоёмах республики утонуло 12 человек, 8 из них с начала открытия купального сезона, один из них 12-летний ребёнок. Основная причина – несоблюдение элементарных требований правил поведения на воде и нахождение в состоянии алкогольного опьянения!
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ИСТОЧНИК KP.RU
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