В выходные на трех участках дороги в Ижевске ограничат движение

10 Июль 2020 2020-07-10T11:36:07+03:00

Изменить размер текста: A A

На выходных в Ижевске будет ограничено движение сразу на трех улицах. Об этом сообщает пресс-служба ООО «УКС».

Специалисты проведут работы на теплосетях в зоне автодорог. Так, на проезде Дерябина в районе развилки с набережной им. Белобородова и часовни Св. Екатерины будет ограничено движение с 22:00 10 июля до 06:00 13 июля.

На улице Карла Маркса в районе перекрестка с переулком Широким с 08:00 11 июля до 06:00 13 июля, при этом трамваи будут ездить по расписанию.

Также ограничения введут на улице Воровского, на участке между улицами Советской и Ленина, с 18.00 11 июля до 05:30 12 июля будет, в том числе для общественного транспорта.

Ограничения движения согласованы с ГИБДД и администрацией города. Водителей просят учитывать это при планировании маршрутов.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Из-за пьяного водителя на трассе Удмуртии погибла женщина.

- Жителя Удмуртии осудили за убийство знакомого.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.

ИСТОЧНИК KP.RU