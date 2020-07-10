2020-07-10T11:36:07+03:00
Общество

В выходные на трех участках дороги в Ижевске ограничат движение

Ограничения связаны с ремонтом теплосетей
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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На выходных в Ижевске будет ограничено движение сразу на трех улицах. Об этом сообщает пресс-служба ООО «УКС».

Специалисты проведут работы на теплосетях в зоне автодорог. Так, на проезде Дерябина в районе развилки с набережной им. Белобородова и часовни Св. Екатерины будет ограничено движение с 22:00 10 июля до 06:00 13 июля.

На улице Карла Маркса в районе перекрестка с переулком Широким с 08:00 11 июля до 06:00 13 июля, при этом трамваи будут ездить по расписанию.

Также ограничения введут на улице Воровского, на участке между улицами Советской и Ленина, с 18.00 11 июля до 05:30 12 июля будет, в том числе для общественного транспорта.

Ограничения движения согласованы с ГИБДД и администрацией города. Водителей просят учитывать это при планировании маршрутов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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