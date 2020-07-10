2020-07-10T12:14:56+03:00
Происшествия

Из-за пьяного водителя на трассе Удмуртии погибла женщина

ДТП произошло 9 июля
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Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УдмуртииФото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
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В Удмуртии на 5 километре автодороги «Глазов-Красногорское» произошло смертельное ДТП с участием пьяного водителя. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по республике.

- 34-летний водитель машины «Хендай Гетс» в состоянии опьянения, без водительского удостоверения, при движении в сторону Глазова, не справился с управлением и улетел в кювет с последующим опрокидыванием, - говорится в сообщении.

В результате ДТП пассажир машины - 31-летняя женщина скончалась на месте, водитель и пассажиры – 38-летний мужчина, 28-летняя девушка и 7-летняя девочка получили травмы различной степени тяжести.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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