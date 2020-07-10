«Духота была ужасная»: кондуктору из Ижевска, которая упала в обморок, помогли пассажиры

10 Июль 2020 2020-07-10T12:34:17+03:00

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«Хочу сказать огромное спасибо пассажирам 25 маршрута, которые помогли мне. Я кондуктор, от духоты мне стало плохо. Мои пассажиры не только поняли мою ситуацию, но и помогли. Усадили на приступочку, а одна женщина даже книгой меня обмахивала. Спасибо вам всем. И извините, что ваша поездка в моем салоне закончилась так. Ваш кондуктор Оксана». Такое трогательное послание появилось в социальных сетях Ижевска после выходных.

- Мне захотелось рассказать о человеческой доброте всем, потому что пассажиры помогли, вошли в положение, - поделилась с корреспондентом «Комсомолки» кондуктор Оксана Мыльникова.

В воскресенье, 5 июля, ижевчанка работала на автобусе 25-го маршрута. День был жаркий, автобус сильно нагрелся, все места в салоне были заняты людьми.

- Духота была ужасная, а я гипертоник, - вспоминает Оксана, - почувствовала себя плохо, поняла, что вот-вот упаду. Автобус остановили, вызвали скорую помощь. Я извинилась перед пассажирами, сказала, что сейчас приедут другие автобусы, на которые можно пересесть, и что билеты остаются действительными.

В случае возникновения какой-либо нештатной ситуации кондуктор обязан пересадить пассажиров на другой транспорт, и Оксана, несмотря на плохое самочувствие, попыталась контролировать пересадку, но люди ее успокоили, усадили, напоили водой и сказали, что разберутся с пересадкой самостоятельно.

- Никто не возмущался, все помогли, - говорит кондуктор. - Потом подходили автобусы, и они сами рассаживались. Скорая приехала, сняли кардиограмму, потом меня водитель уже в парк привез. А та женщина, которая меня книжкой обмахивала, потом даже нашла меня в соцсетях, спросила, как здоровье. Мы ведь тоже живые. Пассажиры это понимают. Им плохо бывает - мы им тоже всегда оказываем помощь.

Далеко за примером ходить не нужно. Несколькими днями раньше Оксана и сама помогла одному из своих пассажиров - у 22-летнего парня началось сильное носовое кровотечение. Автобус тоже пришлось остановить. До приезда скорой помощи кондуктор оставалась с пострадавшим, нашла для него чистые носовые платки, а после отмыла салон от крови, и автобус возобновил движение.

Оксана выходит в рейсы уже 17 лет подряд - девять лет она работала кондуктором троллейбуса, а последние восемь лет перешла работать на автобусные маршруты.

- Работа тяжелая, скрывать не стану, - говорит ижевчанка. - Но интересная. Негатива много бывает, но хорошего все равно больше. Потому что люди у нас хорошие.

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ИСТОЧНИК KP.RU