«Мы его обожаем!»: брошенному псу в Удмуртии нашли заботливых хозяев

9 Июль 2020 2020-07-09T12:48:23+03:00

Когда Грома нашли, он даже не мог вставать

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Не так давно «Комсомолка» рассказывала историю о собаке по кличке Гром, которого бросил бывший хозяин. В июне стало известно, что наконец-то Грома забрали в семью. Об этом сообщили волонтеры в группе «АНО «Желтая бирка» Ижевск».

- Наш самый огромный и плюшевый подопечный ГРОМ обрел семью! Несмотря на то, что когда-то Грома оставили на холодную и голодную смерть, несмотря на то, что он стал инвалидом, Гром глухой, его выбрали, его полюбили! Как же мы этому рады! - написали в группе.

Фото: АНО " Жёлтая бирка" г.Ижевск

Елена - новая хозяйка Грома, радует волонтеров весточками о собаке, присылает видео и просто счастлива, что в ее семье появился такой друг.

- Парень с характером! Мы его обожаем! Отек глаз спадает, вы его вычесали - статный становится! Вся наша семья ожила с появлением Грома, - написала Елена.

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ИСТОЧНИК KP.RU