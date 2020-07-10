Житель Удмуртии укусил полицейского

10 Июль 2020 2020-07-10T13:15:36+03:00

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В Удмуртии возбуждено уголовное дело в отношении 32-летнего ижевчанина. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.

- По данным следствия, 26 июня 2020 года вечером на автодороге Завьялово-Гольяны-Аэропорт инспекторы ДПС остановили машину, за рулем которой был обвиняемый. Полицейский выявил у него признаки опьянения, при этом мужчина вел себя агрессивно, ругался и игнорировал требования сотрудников, а находясь в патрульной машине укусил инспектора за руку, - сообщает пресс-служба.

В рамках расследования уголовного дела устанавливаются все обстоятельства произошедшего, допрашиваются свидетели, назначена экспертиза. Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU