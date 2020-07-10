2020-07-10T13:15:36+03:00
Происшествия

Житель Удмуртии укусил полицейского

Возбуждено уголовное дело
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
Изменить размер текста:

В Удмуртии возбуждено уголовное дело в отношении 32-летнего ижевчанина. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.

- По данным следствия, 26 июня 2020 года вечером на автодороге Завьялово-Гольяны-Аэропорт инспекторы ДПС остановили машину, за рулем которой был обвиняемый. Полицейский выявил у него признаки опьянения, при этом мужчина вел себя агрессивно, ругался и игнорировал требования сотрудников, а находясь в патрульной машине укусил инспектора за руку, - сообщает пресс-служба.

В рамках расследования уголовного дела устанавливаются все обстоятельства произошедшего, допрашиваются свидетели, назначена экспертиза. Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- «Духота была ужасная»: кондуктору из Ижевска, которая упала в обморок, помогли пассажиры.

- Внимание, водители! В выходные ограничат движение сразу на трех улицах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Криминал в Ижевске и Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Всегда любила занятия по хореографии!»: олимпийская чемпионка Алина Загитова поделилась с подписчиками зажигательным танцем
Житель Удмуртии укусил полицейского
«Духота была ужасная»: кондуктору из Ижевска, которая упала в обморок, помогли пассажиры
В выходные на трех участках дороги в Ижевске ограничат движение
Из-за пьяного водителя на трассе Удмуртии погибла женщина
За сутки в Удмуртии утонуло два человека
Жителя Удмуртии осудили за убийство знакомого
Статистика по коронавирусу в Ижевске на 10 июля: 49 новых случаев заражения и 32 выздоровевших
Ижевчане могут сами выбрать то, что изменится в Березовой роще
Готовность детских летних лагерей проверили в Удмуртии
С августа в Ижевск начнет летать авиакомпания «Победа»
Погода в Ижевске на 10 июля 2020 года: без осадков и жара
Приемочная комиссия проверила качество дорог на улицах Ижевска
Химикаты или насекомые: ижевчане заметили вещество на кленах и липах
С середины июля из Ижевска начнут ездить некоторые поезда в южном направлении
Начальник ГИБДД МВД по Удмуртии о разметке: «Ночью жители тихонечко штрихуют сплошную линию»