На трех участках региональных трасс в Удмуртии установили освещение

10 Июль 2020 2020-07-10T15:11:49+03:00

Работы были проведены в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

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На трех участках региональных трасс в Удмуртии установили наружное освещение. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

- Это два участка дороги Завьялово-Каменное и участок дороги Ижевск-Ува, освещение было установлено в местах концентрации ДТП. Все работы по установке столбов, проведению линий электропередач и их подключению проводились в рамках национального проекта, - говорится в сообщении.

Всего в 2020 году освещение появится на 4 участках дорог, общей протяженностью 4,39 километров. Еще одним объектом станет перекресток трассы Ижевск – Якшур-Бодья с Окружной города Ижевска. На объекте уже начаты работы.

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ИСТОЧНИК KP.RU