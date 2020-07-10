На трех участках региональных трасс в Удмуртии установили освещение
На трех участках региональных трасс в Удмуртии установили наружное освещение. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
- Это два участка дороги Завьялово-Каменное и участок дороги Ижевск-Ува, освещение было установлено в местах концентрации ДТП. Все работы по установке столбов, проведению линий электропередач и их подключению проводились в рамках национального проекта, - говорится в сообщении.
Всего в 2020 году освещение появится на 4 участках дорог, общей протяженностью 4,39 километров. Еще одним объектом станет перекресток трассы Ижевск – Якшур-Бодья с Окружной города Ижевска. На объекте уже начаты работы.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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