2020-07-10T15:24:47+03:00
Общество

«Всегда любила занятия по хореографии!»: олимпийская чемпионка Алина Загитова поделилась с подписчиками зажигательным танцем

Она была на рекламной съемке
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: instagram.com/azagitova/Фото: instagram.com/azagitova/
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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова поделилась с поклонниками в «Инстаграм» видео с зажигательным танцем.

- Когда работа на съёмочной площадке в удовольствие, сплошное воображение. Всегда любила занятия по хореографии, джазу и балету в команде Этери Тутберидзе, - написала Алина на страничке.

Судя по видео, девушка была на рекламной съемке.

Ранее мы рассказывали, что Алина Загитова за год заработала более 1 млн долларов. Из чего складывается доход олимпийской чемпионки.

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Зажигательные танцы олимпийской чемпионки Алины Загитовой .

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ИСТОЧНИК KP.RU

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