«Всегда любила занятия по хореографии!»: олимпийская чемпионка Алина Загитова поделилась с подписчиками зажигательным танцем
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова поделилась с поклонниками в «Инстаграм» видео с зажигательным танцем.
- Когда работа на съёмочной площадке в удовольствие, сплошное воображение. Всегда любила занятия по хореографии, джазу и балету в команде Этери Тутберидзе, - написала Алина на страничке.
Судя по видео, девушка была на рекламной съемке.
Ранее мы рассказывали, что Алина Загитова за год заработала более 1 млн долларов. Из чего складывается доход олимпийской чемпионки.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Олимпийская чемпионка Алина Загитова приняла участие в голосовании по поправкам в Конституцию.
- «Тебя там совсем не кормят?»: худая фигуристка Алина Загитова поразила фанатов.
- Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова вошла в рейтинг журнала Форбс.
- Бывший тренер чемпионки Алины Загитовой осталась одна в Турции и с раком 3 степени.
Зажигательные танцы олимпийской чемпионки Алины Загитовой .
Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»