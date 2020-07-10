У жителя Удмуртии мошенники обманным путем похитили 400 тысяч рублей

10 Июль 2020 2020-07-10T15:35:31+03:00

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В полицию обратился 65-летний житель Удмуртии с сообщением о хищении крупной суммы с банковской карты. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

- Мужчине позвонила неизвестная женщина и представилась сотрудником банка, далее она убедила пенсионера, что с его карты хотят похитить деньги. Для того, чтобы этого избежать, мужчине нужно было подойти к банкомату и под диктовку сделать несколько операций. Так потерпевший перевел на несколько номеров 400 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба.

На данный момент возбуждено уголовное дело.

МВД по Удмуртии напоминает гражданам: ни в коем случае не называйте никому данные своих банковских карт, пин-коды, а также пароли из смс-сообщений, даже если данную информацию запрашивают люди, представляющиеся сотрудниками банков.

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ИСТОЧНИК KP.RU