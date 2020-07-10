Какая погода ждет жителей Удмуртии в выходные?
Традиционно в пятницу «Комсомолка» рассказывает прогноз погоды на выходные. Так по данным Удмуртского Гидрометцентра вечером и ночью 10 июля возможен дождь с грозой и градом.
По данным сервиса Яндекс погода, 11 июля, в субботу, температура днем ожидается +25…+27 градусов, ночью +12…+16 градусов.
12 июля, в воскресенье, днем +27…+29 градусов, ночью +14…+18 градусов.
По предварительному прогнозу, в начале следующей недели, в связи с очередным мощным выносом тепла с южных регионов страны, дневные температуры воздуха прогнозируются до +30…+33 градусов.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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