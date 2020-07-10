2020-07-10T13:52:55+03:00
Общество

Какая погода ждет жителей Удмуртии в выходные?

Вечером и ночью 10 июля возможен дождь с грозой и градом
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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Традиционно в пятницу «Комсомолка» рассказывает прогноз погоды на выходные. Так по данным Удмуртского Гидрометцентра вечером и ночью 10 июля возможен дождь с грозой и градом.

По данным сервиса Яндекс погода, 11 июля, в субботу, температура днем ожидается +25…+27 градусов, ночью +12…+16 градусов.

12 июля, в воскресенье, днем +27…+29 градусов, ночью +14…+18 градусов.

По предварительному прогнозу, в начале следующей недели, в связи с очередным мощным выносом тепла с южных регионов страны, дневные температуры воздуха прогнозируются до +30…+33 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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