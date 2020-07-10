Будут ли участок Славянского шоссе в Ижевске ремонтировать по гарантии?

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Не так давно около Славянского шоссе в Ижевске собрались пробки из-за ремонта дороги. Но сейчас ижевчан волнует не только ремонт в этом году, но и работы, которые уже делали в 2016.

- В 2016 году Славянское шоссе ремонтировали от поворота на биатлон до кругового движения. Сейчас там уже глубокие ямы. Будут ли их заделывать в рамках гарантии? - спрашивает Алексей.

Как рассказал в прямом эфире радио «Комсомольская правда - Ижевск» (107.6 FM, 12+) министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Алексей Горбачев, дефекты устранят.

- Там, как минимум, сделают ямочный ремонт, максимум - ремонт картами. На сегодняшний день, насколько я в курсе, там ведут работы сетевые организации, - рассказал министр.

При этом гарантия на работы уже закончилась.

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