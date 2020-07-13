Более 300 родителей в Удмуртии не могут получить выплаты на детей из-за расхождений в данных

13 Июль 2020 2020-07-13T06:57:36+03:00

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В Удмуртии более 300 родителей не могут получить выплаты на детей. Об этом сообщает пресс-служба отделения пенсионного фонда России по республике.

- Сегодня нет возможности выплатить деньги более 300 получателям. При перечислении выплаты на счета, деньги возвращаются обратно, так как в производимых дополнительных выплатах нет верных реквизитов, имеются расхождения в фамилии получателя средств, - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что, возможно, после получения первой выплаты жители закрыли счета или сменили фамилию и теперь нет возможности отправить деньги.

Для актуализации персональных данных всех, кто не получил выплаты, обратиться на горячую линию Отделения ПФР по Удмуртии по номерам телефонов (3412) 630-404 или 630-405. Новые реквизиты банковских счетов необходимо направить на электронные адреса ovp@019.pfr.ru или BryukhovaN@019.pfr.ru.

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ИСТОЧНИК KP.RU