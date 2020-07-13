2020-07-13T08:19:28+03:00
Общество

7 пешеходных дорожек отремонтируют в Ижевске

На данный момент три дорожки уже готовы
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: пресс-служба ИжевскаФото: пресс-служба Ижевска
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В Ижевске отремонтируют семь пешеходных дорожек. Об этом сообщает пресс-служба столицы Удмуртии.

- Ремонт идет на тротуарах на улице Петрова, участок от улицы Рупасова до улицы Сабурова с восточной стороны, на улицы Коммунаров - от улицы Ленина до улицы К. Либкнехта с восточной стороны, вдоль школ и детских садов, на улице Первомайская, от улицы П. Блинова до ТЦ «Пассаж», на улице Краева - в районе горбольницы № 3, на улице Выставочная, от дома № 57 блок 9 по Воткинскому шоссе до улиц Сельская, - говорится в сообщении.

На данный момент уже завершился ремонт на улицах Ленина, 40 лет Победы и Первомайская. Стоимость работ составляет 129 млн рублей. Гарантийный срок эксплуатации тротуаров - 5 лет. Еще 20 участков тротуаров, расположенных вдоль дорог, будут отремонтированы по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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