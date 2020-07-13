На участке по улице Красногеройская в Ижевске ограничат движение
В Ижевске на участке по улице Красногеройская ограничат движение. Об этом сообщает пресс-служба столицы Удмуртии.
- До 05:00 16 июля будет ограничено движение транспортных средств по улице Красногеройская от Удмуртской до Коммунаров. На участке специалисты проведут ремонт дороги, - говорится в сообщении.
Напомним, рабочая комиссия проверила ход ремонта на переулке Студенческий в Ижевске. Появились ли у них замечания.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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