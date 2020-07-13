2020-07-13T08:31:14+03:00
Общество

На участке по улице Красногеройская в Ижевске ограничат движение

Ограничения будут действовать три дня
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УдмуртииФото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
Изменить размер текста:

В Ижевске на участке по улице Красногеройская ограничат движение. Об этом сообщает пресс-служба столицы Удмуртии.

- До 05:00 16 июля будет ограничено движение транспортных средств по улице Красногеройская от Удмуртской до Коммунаров. На участке специалисты проведут ремонт дороги, - говорится в сообщении.

Напомним, рабочая комиссия проверила ход ремонта на переулке Студенческий в Ижевске. Появились ли у них замечания.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

- Сколько тротуаров отремонтируют в Ижевске этим летом.

- Приемочная комиссия проверила готовые участки дорог в Ижевске. Были ли замечания.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Почти 100 тысяч рублей похитили мошенники у жительницы Удмуртии
На участке по улице Красногеройская в Ижевске ограничат движение
7 пешеходных дорожек отремонтируют в Ижевске
Статистика по коронавирусу в Удмуртии на 13 июля: один пациент скончался и 42 случая заражения
Более 300 родителей в Удмуртии не могут получить выплаты на детей из-за расхождений в данных
Происшествия на воде за 12 июля в Удмуртии: спасение женщины и утонувший мужчина
Погода в Ижевске 13 июля 2020 года: жара до +30 градусов
Зал театра юного зрителя в Ижевске будет рассчитан на 180 мест
Троллейбусный маршрут №6 в Ижевске с понедельника возобновит работу по вечерам
Цены на вторичное жилье выросли в Ижевске
За полгода свыше 2 тысяч человек обратились в медучреждения Удмуртии с укусами животных
Глава Ижевска задекларировал в 2019 году доход в размере 3,2 млн рублей
Мужчина упал с бетонного заграждения у Чепцы в Глазове
Круглогодичным выращиванием ягод планируют заняться в Удмуртии
45 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Удмуртии за сутки
На улице Милиционной в Ижевске появится пешеходный переход
Клещи покусали более 11 тысяч жителей Удмуртии
Житель Удмуртии, застреливший свою мать, проведет в колонии более 9 лет
Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 11 июля 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
На объездной дороге Ижевска легковушка врезалась в трактор
Школьные линейки к 1 сентября в Удмуртии не отменят, но проведут с ограничениями
Статистика коронавируса в Удмуртии на 11 июля: 46 заболевших, 28 выздоровевших
В общественных местах Ижевска в 2020 году установят 50 видеокамер
Тверь, Калуга или Нижний Новгород: аналитики назвали бюджетные направления для поездок по поезде по России
Будут ли участок Славянского шоссе в Ижевске ремонтировать по гарантии?
В ближайший час в Удмуртии ожидаются грозы, ливни и град
У жителя Удмуртии мошенники обманным путем похитили 400 тысяч рублей