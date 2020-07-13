С 13 июля в Удмуртии введут рекомендательный масочный режим

13 Июль 2020 2020-07-13T12:12:19+03:00

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В Удмуртии 13 июля снимут обязательный масочный режим, он станет рекомендательным. Такое решение принял глава региона Александр Бречалов на заседании оперштаба. Об этом говорится в группе штаба «ВКонтакте».

- Необходимо выверить формулировку распоряжения так, чтобы у предпринимателей было право сохранить у себя масочный режим, если того требуют условия труда. Мы будем внимательно следить за ситуацией. Прогнозный коридор по заболеваемости - от 0 до 50 случаев в день. Поэтому очень важно сохранять бдительность. Отдельное внимание к медработникам. Они по-прежнему должны жить разумно в режиме ограничений, - отметил глава региона.

При этом граждане старше 65 лет, с хроническими заболеваниями и беременные женщины находятся в зоне риска.

- Ситуация по ковиду у нас относительно стабильная, но напряженная, - заключил глава республики.

Напомним, впервые о снятии обязательного масочного режима глава региона заговорил в ходе аппаратного совещания в начале июля (подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU