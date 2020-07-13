18-летнего ижевчанина осудили за покушение на незаконный сбыт наркотиков

13 Июль 2020 2020-07-13T13:51:31+03:00

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В Удмуртии осудили 18-летнего ижевчанина за покушение на незаконный сбыт наркотиков, группой лиц по предварительному сговору. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.

- Установлено, что на тот момент 17-летний осужденный нигде не работал и не учился. В феврале 2020 года он стал работать «закладчиком» интернет-магазина по продаже наркотиков. До 4 марта молодой человек распространял наркотики в Ижевске. Его задержали с поличным, при нем были наркотики в крупном размере, которые он хранил с целью сбыта, - говорится в сообщении.

В ходе расследования уголовного дела установлены все обстоятельства произошедшего. Обвиняемый признал вину в полном объеме. Суд назначил ему наказание в виде 2,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU