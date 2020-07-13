В ближайшее время местами по Удмуртии ожидаются грозы
В Удмуртии в ближайшее время ожидается гроза. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике со ссылкой на региональный Гидрометцентр.
- Вероятность гроз сохранится до 01:00 14 июля 2020 года, - говорится в сообщении.
Жителям республики рекомендуют не оставлять открытыми окна и балконы. Водителям быть аккуратными на дороге и внимательно выбирать места парковки.
Какая погода ждет жителей Удмуртии на неделе можно посмотреть по ссылке.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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