В ближайшее время местами по Удмуртии ожидаются грозы

13 Июль 2020 2020-07-13T13:22:24+03:00

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В Удмуртии в ближайшее время ожидается гроза. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

- Вероятность гроз сохранится до 01:00 14 июля 2020 года, - говорится в сообщении.

Жителям республики рекомендуют не оставлять открытыми окна и балконы. Водителям быть аккуратными на дороге и внимательно выбирать места парковки.

Какая погода ждет жителей Удмуртии на неделе можно посмотреть по ссылке.

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ИСТОЧНИК KP.RU