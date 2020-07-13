2020-07-13T17:21:08+03:00
Происшествия

Мужчину из Удмуртии осудили за сексуальное насилие в отношении односельчанки

В рамках расследования уголовного дела проведены экспертизы
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Удмуртии осудили 24-летнего местного жителя. Его обвиняли в сексуальном насилии односельчанки. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.

- Установлено, что ранее судимый житель Кизнерского района в состоянии опьянения проходил мимо дома 50-летней потерпевшей. Он перелез через забор и позвал женщину выйти во двор, после того, как она вышла мужчина напал на нее, повалил на землю, при этом бил и высказывал угрозы убийством. На крики женщины прибежала соседка, заметив, что его обнаружили, злоумышленник скрылся, - говорится в сообщении.

В рамках расследования уголовного дела проведены экспертизы, допрошены свидетели. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет 3 месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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