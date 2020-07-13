Новый плавучий остров появился на ижевском руду

13 Июль 2020 2020-07-13T17:40:53+03:00

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На ижевском пруду обнаружили новый плавучий остров. Об этом сообщает пресс-служба профессионального аварийно-спасательного формирования столицы Удмуртии.

- Своими размерами он уступает предыдущему (в 2017 году) - размер примерно 6/12 м. Плавучий остров был замечен очевидцами, ещё 12 июля вечером. 13 июля днем было принято решение отбуксировать остров, в район парка им. Кирова для дальнейшей утилизации, но в процессе буксировки остров стал разваливаться на части, - говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба профессионального аварийно-спасательного формирования Ижевска

На данный момент катерами и силами спасателей остров разделили на мелкие части. Принимается решение, что с ними делать дальше.

Напомним, плавучий остров впервые появился на пруду в мае 2017 года. Ответы на самые популярные вопросы - в нашем материале: откуда он взялся, из чего состоит и что с ним будет дальше.

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ИСТОЧНИК KP.RU