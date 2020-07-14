Цены на бензин выросли в Удмуртии
За июнь в Удмуртии цены на бензин выросли в среднем на 0,8%. Об этом сообщила пресс-служба Удмуртстата 13 июля.
Так, на конец первого месяца лета зафиксированы следующие цены на топливо:
АИ-92 вырос до 42,93 рублей. Это на 35 копеек больше, чем в мае текущего года;
АИ-95 – до 45,99 руб. Это на 38 копеек больше, чем в мае текущего года;
АИ-98 – до 52,50 руб. На 20 копеек больше, чем в мае текущего года;
Дизельное топливо – до 48,05 руб. Это на 3 копейки больше, чем в мае текущего года.
Отметим, что среди регионов Приволжского федерального округа самые высокие цены были зафиксированы в Кировской области и Пермском крае. Минимальные отмечены в Татарстане, а также в Саратовской и Ульяновской областях.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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