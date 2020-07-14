2020-07-14T06:53:35+03:00
Общество

Цены на бензин выросли в Удмуртии

За июнь топливо «поднялось» в среднем на 0,8%
Анастасия Волкова
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ФОТО: Диля АХМАДИШИНАФОТО: Диля АХМАДИШИНА
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За июнь в Удмуртии цены на бензин выросли в среднем на 0,8%. Об этом сообщила пресс-служба Удмуртстата 13 июля.

Так, на конец первого месяца лета зафиксированы следующие цены на топливо:

АИ-92 вырос до 42,93 рублей. Это на 35 копеек больше, чем в мае текущего года;

АИ-95 – до 45,99 руб. Это на 38 копеек больше, чем в мае текущего года;

АИ-98 – до 52,50 руб. На 20 копеек больше, чем в мае текущего года;

Дизельное топливо – до 48,05 руб. Это на 3 копейки больше, чем в мае текущего года.

Отметим, что среди регионов Приволжского федерального округа самые высокие цены были зафиксированы в Кировской области и Пермском крае. Минимальные отмечены в Татарстане, а также в Саратовской и Ульяновской областях.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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